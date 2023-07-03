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افتتاح أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري – الإيطالي

الشروق أونلاين
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افتتاح أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري – الإيطالي
ح.م

أشرف وزير الخارجية، أحمد عطاف، الإثنين، على افتتاح أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري – الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة.

وتجري أشغال هذه الدورة بمقر وزارة الخارجية، بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، السيدان لوناس مقرمان وريكاردو غواريغليا، إلى جانب أعضاء وفدي البلدين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عطاف، أن العام الماضي كان بالنسبة للبلدين “محملا بمؤشرات جد إيجابية تبعث على الارتياح لدى الطرفين وتقوي إرادتهما المشتركة في مواصلة الجهود لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية التي توافقت بشأنها السلطات العليا الجزائرية والإيطالية”.

وأضاف أن العلاقات الجزائرية – الإيطالية “تمر اليوم بأحسن أحوالها بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الملتزمين قولا وفعلا ومنهجية ومقاربة بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي احتفلنا مطلع العام الجاري بالذكرى العشرين للتوقيع عليها”.

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