افتتاح أول سوق حرة بمطار الجزائر الدولي (فيديو)

شهد مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، يوم أمس السبت، افتتاح سوق حرة جديدة تحت اسم “أوريزون”، تمتد على مساحة 2400 متر مربع، وتضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية الوطنية والعالمية.

وجرى افتتاح السوق بإشراف شركة “سالفو غريما دوتي فري-الجزائر”، التي فازت بصفقة استغلال المساحة، حيث أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، أن عملية تهيئة السوق تمت بالكامل بأيادٍ جزائرية وباستخدام مواد محلية، مما يعكس التزام الشركة بدعم المنتوج الوطني.

وأشار مديوني إلى أن استغلال السوق الحرة بدأ بشكل تدريجي يوم السبت، على أن يتم تشغيل المساحة كاملة مع بداية شهر ماي المقبل، مشيدًا بالإمكانات التي سخرتها الشركة لتوفير مرفق تجاري بمعايير دولية لخدمة المسافرين.

ومن جهته، أوضح مسير شركة “سالفو غريما دوتي فري-الجزائر”، محمد بلهوشات، أن السوق الحرة ستوفر أحدث منتجات العلامات العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي تم تدشينها اليوم تمثل 30 بالمائة فقط من المساحة الكلية.

وأضاف أن السوق ستُقسم لاحقًا إلى عدة أقسام متخصصة حسب طبيعة المنتجات، تشمل العطور، مستحضرات التجميل، الشوكولاتة، الألعاب، الملابس الفاخرة، والمجوهرات.

وقد لقي افتتاح السوق الحرة ترحيبًا واسعًا من طرف المسافرين الجزائريين والأجانب، الذين أعربوا عن رضاهم تجاه تنوع المنتجات، الأسعار التنافسية، وجودة الخدمات المقدمة.

ويُذكر أن عقد استغلال مساحة السوق الحرة تم توقيعه بين مصالح مطار الجزائر الدولي وشركة “سالفو غريما” في شهر جانفي الماضي.