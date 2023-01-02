افتتاح أول وكالة تجارية للتأمين التكافلي العام بالعاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية “الجزائرية للتكافل العام”، عن افتتاح أول وكالة تجارية لها, بالجزائر العاصمة, متخصصة حصريا في التأمين التكافلي العام على الأضرار بمختلف أنواعه.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه الوكالة, المتواجدة بمركز الأعمال ببلدية زرالدة, ستقوم تدريجيا بتسويق كل أنواع التأمينات المطروحة حاليا في السوق على غرار التأمين على السيارات, التأمين على المنازل ومختلف الأملاك العقارية, الأملاك المهنية والصناعية أو التجارية, التأمين على أخطار النقل بكل انواعه (البري, البحري والجوي) وكذا التأمين على مختلف الأخطار الفلاحية.

وأضاف ذات المصدر أن “الهدف الاستراتيجي من تسويق منتجات التأمين التكافلي هو توفير البديل لمختلف شرائح المجتمع الجزائري وإسناد البيئة العامة للصيرفة الإسلامية في بلادنا في إطار السياسة العامة والمخطط الحكومي المعتمد من طرف السلطات العليا في البلاد”.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة العمومية “الجزائرية للتكافل العام” أنشئت مؤخرا بمساهمة كل المتعاملين العموميين في قطاعي التأمينات والبنوك.

ويشترك في رأس مال هذه المؤسسة كل من شركات التأمين العمومية الأربعة (الشركة الوطنية للتأمينات، “كاش” للتأمينات و شركات “كات” و “كار”) والبنوك العمومية الستة (كناب بنك، البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي, بنك بدر, بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري).