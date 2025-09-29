افتتاح الأسبوع السينمائي الروسي بالجزائر العاصمة

ستتواصل إلى غاية 3 أكتوبر المقبل

افتتح، سهرة الأحد، بقاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة، الأسبوع السينمائي الروسي بالجزائر بعرض الفيلم الدرامي الروائي الطويل الروسي “التحدي”.

وعرف حفل الافتتاح، الذي حضره السفير الروسي بالجزائر، ألكسي سولوماتين، وعدد من السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالجزائر وجمهور من محبي السينما الروسية، عرض فيلم “التحدي” (2023) من إخراج كليم شيبنكو، وهو عمل يحكي عن “مهمة توكل لجراحة ترسل لمحطة الفضاء الدولية من أجل إنقاذ حياة رائد فضاء”.

ويعتبر هذا الفيلم “أول فيلم روائي طويل تم تصوير ممثليه وبعضهم رواد فضاء في الفضاء”، وهو من بطولة كوكبة من الفنانين ورواد الفضاء من بينهم الفنانة ورائدة الفضاء يوليا برسيلد في دور “يفغيينيا بليايفا”.

وسيعرف أيضا هذا الأسبوع، المنظم من طرف السفارة الروسية بالجزائر بالتعاون مع ديوان رياض الفتح، عرض أفلام روسية أخرى، من بينها أيضا “في رحلة” (2023)، “إلى المغامرة” (2025) و”كلاب الأوبرا” (2023) وهي أعمال تعكس تنوع وثراء السينما الروسية، بحسب ما صرح به المكلف بالاتصال على مستوى الديوان، داي سيف الدين. وستتواصل فعاليات هذا الأسبوع إلى غاية 3 أكتوبر المقبل.