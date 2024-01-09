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افتتاح التسجيل في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”

الشروق أونلاين
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افتتاح التسجيل في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”
وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون اليوم، الثلاثاء 9 جانفي، عن افتتاح التسجيل في جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” في دورتها لهذا العام.

الجائزة تخصص لمكافأة كل من الأعمال الأدبية والمتمثلة في الرواية، الشعر والعمل المسرحي المكتوب. كذلك الأعمال الفنية والمتمثلة في الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية والرقص، الفنون السينمائية والسمعية البصرية، والفنون التشكيلية.

الوزارة دعت الراغبين في المشاركة بالجائزة، إيداع ملفاتهم من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الثقافة والفنون أو على مستوى وزارة الثقافة والفنون ، مديريات الثقافة بالولايات، دور الثقافة. وهذا بداية من اليوم الثلاثاء 9 جانفي إلى غاية يوم 31 مارس لهذا العام لكي يتم الإعلان عن النتائج يوم 8 جوان 2024.

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