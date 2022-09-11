افتتاح الثانوية الوطنية للفنون.. هذا ما أمر به بلعابد  

كلّف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، المفتش العام للوزارة بمتابعة تجهيز الثانوية الوطنية للفنون، استعدادا لافتتاحها في 20 سبتمبر الجاري.

وأمر بلعابد، خلال جولة تفتيشية للثانوية، بوجوب الإسراع في تجهيزها لدخولها حيز الاستغلال يوم 20 سبتمبر 2022، لاستقبال التلاميذ الموجهين إلى شعبة الفنون المنصبة هذه السنة في التعليم الثانوي.

وأبدى الوزير، ارتياحه لنوعية الأشغال المنجزة وحثّ الجميع على وجوب الاعتناء بهذا المرفق من حيث الصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وكذا المرافق التابعة لهذه المؤسسة لاسيما المرافق الرياضية ونصف الداخلية التي أمر بوجوب دخولها حيز الاستغلال يوم 20 سبتمبر 2022، ووجوب السرعة في تهيئة المراقد خاصة وأن الثانوية ستعمل بالنظام الداخلي.