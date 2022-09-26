افتتاح الدورة الثالثة للتأهيل الجامعي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح الدورة الثالثة للتأهيل لفائدة الأستاذة المحاضرين قسم “ب” والباحثين قسم “ب” للترقية لمصاف أستاذ محاضر “أ” وأستاذ باحث قسم “أ” خلال الفترة من 2 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وبإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها الترشح ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 50 المؤرخ في 28 جانفي 2021، والذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، وكذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021 والذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي، تقديم ملف ترشيحهم حصريا عبر المنصة الرقمية PROGRES وذلك باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 أكتوبر 2022.