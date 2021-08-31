افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه الخميس

أعلن المجلس الشعبي الوطني عن افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021-2022 يوم الخميس 2 سبتمبر.

وأفاد بيان للمجلس نشر عبر صفحته الرسمية “يفتتح البرلمان بغرفتيه، دورته العادية 2021-2022، يوم الخميس 02 سبتمبر2021”.

وأضاف أن “ذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

وأوضح أن جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة (10.00) صباحا.