افتتاح الدورة العادية للبرلمان 2022-2023 هذا الأحد

أعلن المجلس الشعبي الوطني عن افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه 2022-2023، الأحد المقبل.

وأوضح بيان للمجلس أن البرلمان بغرفتيه “سيفتتح دورته العادية (2022-2023)، الأحد 4 سبتمبر 2022ـ وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.

وستبدأ مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة (10.00) صباحا.