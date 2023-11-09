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الجزائر

افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر

وكالات
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افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر
ح. م
م اليوم الخميس 9 نوفمبر وبمقر مجلس قضاء الجزائر، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023/2024.

تم اليوم الخميس 9 نوفمبر وبمقر مجلس قضاء الجزائر، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023/2024، وذلك بعد افتتاحها على المستوى الوطني من طرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أن هذه الجلسة الافتتاحية تشكل “وقفة مراجعة وتقييم  لنشاط المجلس خلال السنة المنصرمة”، مذكرة بالتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس حسب المتحدثة “استقلالية القضاء بوضع المجلس الاعلى للقضاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية الذي أكد حرصه الشديد على بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة”.

رئيسة مجلس قضاء الجزائر اعتبرت أن السنة القضائية الماضية شهدت “ديناميكية مميزة، سواء من حيث النصوص القانونية التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية أو من حيث تدعيم الجهات القضائية بهياكل متخصصة”.

المتحدثة أشارت كذلك إلى أن المنظومة “تعززت بصدور العديد من النصوص القانونية ذات الأهمية، والتي كان لها أثر فعال في تحقيق الأمن القانوني  وتحسين وتيرة ونوعية العمل القضائي، لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير الذي يمس بالنظام العام وينخر الاقتصاد الوطني، أهمها تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالبشر وكذا مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

كما نوهت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، بـ”العمليات النوعية التي حققتها مختلف المصالح الأمنية والعسكرية عبر كافة التراب الوطني والحدود الوطنية والانجازات الكبيرة المحققة في مواجهة الجماعات الاجرامية”.

دنيازاد قلاتي ثمنت أيضا “الجهود المبذولة من قبل القضاة ومساعدي العدالة وكل الموظفين بمختلف أسلاكهم ورتبهم ومساهمتهم في الارتقاء بالخدمات المرفقية”، مؤكدة في ذات السياق “مواصلة الجهود لاستكمال الورشات التي فتحت من قبل وزير العدل حافظ الأختام قصد التكفل بانشغالات المواطنين”.

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