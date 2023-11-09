افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر

تم اليوم الخميس 9 نوفمبر وبمقر مجلس قضاء الجزائر، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023/2024، وذلك بعد افتتاحها على المستوى الوطني من طرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، أن هذه الجلسة الافتتاحية تشكل “وقفة مراجعة وتقييم لنشاط المجلس خلال السنة المنصرمة”، مذكرة بالتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي كرس حسب المتحدثة “استقلالية القضاء بوضع المجلس الاعلى للقضاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية الذي أكد حرصه الشديد على بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة”.

رئيسة مجلس قضاء الجزائر اعتبرت أن السنة القضائية الماضية شهدت “ديناميكية مميزة، سواء من حيث النصوص القانونية التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية أو من حيث تدعيم الجهات القضائية بهياكل متخصصة”.