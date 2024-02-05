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اقتصاد

افتتاح الصالون الوطني للسيارات “باهية أوتو”

الشروق أونلاين
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افتتاح الصالون الوطني للسيارات “باهية أوتو”
الإذاعة الوطنية
افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للسيارات ولواحقها "باهية أوتو".

تم اليوم الإثنين، 5 فيفري، افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للسيارات ولواحقها “باهية أوتو” بقصر المعرض بوهران بمشاركة أزيد من 40 شركة تنشط في مختلف مجالات السيارات حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية على موقعها.

حسب ذات المصدر، فالتظاهرة التي عرفت إقبالا واسعا من طرف المواطنين ستستمر طيلة خمسة أيام تحت شعار “أفاق وتحديات”، وستعرف حضور ست علامات سيارات معتمدة بالجزائر، وهي “شيري” و”فيات” و”جاك” و”دي أف جويير” و”دي أف اس كا” و”سوكون”، إضافة إلى وشركات مختصة في صناعة قطع الغيار إلى جانب عدد من المؤسسات البنكية وشركات التأمين.

وحسب ذات المصدر فقال والي ولاية وهران، سعيد سعيود، في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه للصالون أن ولاية وهران تدعمت نهاية ديسمبر المنصرم بمصنع السيارات لعلامة “فيات” الإيطالية بالمنطقة الصناعية لبلدية طفراوي وهي حاليا تنتج نوع واحد على أن “يدخل الشهر القادم النوع الثاني حيز التركيب والإنتاج لتتوسع إلى انتاج وتركيب أنواع أخرى من المركبات خلال السنوات القادمة”.

كما أشار السيد سعيود إلى تخصيص 40 هكتارا بجانب مصنع السيارات لعلامة “فيات” الإيطالية لفائدة أكثر من 20 متعاملا اقتصاديا في مجال المناولة لإنشاء وحداتهم والشروع قريبا في صناعة قطع الغيار مما سيسمح بخلق حركية وديناميكية اقتصادية بالمنطقة من جهة وخلق مناصب للشغل من جهة أخرى.

أما ممثل الشركة المنظمة للصالون “ايفن برو” فقال أن الهدف من تنظيم هذا المعرض، الذي يعود إلى عاصمة الغرب الجزائري بعد غياب دام خمس سنوات هو توفير مركبات “بأسعار مقبولة” ويعد “سانحة أيضا للمواطنين للتقدم بطلباتهم على أن يستلموا مركباتهم وفق الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط الممضى من طرف الوكلاء أي في أجل أقصاه 45 يوما”.

كما أشار إلى أنه سيتم خلال أيام الصالون التسليم الفوري لعدد من السيارات والمركبات النفعية فضلا عن برمجة تخفيضات استثنائية لبعض الوكلاء.

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