افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض “إكسل إكسبو”

تم، اليوم الأربعاء، بقصر المعارض بالعاصمة، افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”.

وأشرف على افتتاح هذه الطبعة كل من وزيرة التجارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت وزيرة التجارة الداخلية إن هذا الحدث الاقتصادي والرقمي الهام يشكل محطة سنوية تجمع بين الابتكار، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي في قطاع التجارة والخدمات الإلكترونية.

وأكدت عبد اللطيف أن هذا الحدث يجسد التحول العميق الذي تعرفه الجزائر في مجال الرقمنة، مبرزة أن التجارة تحولت إلى تجربة رقمية متكاملة.

للإشارة، يهدف هذا الصالون الذي ينظم على مساحة عرض تتجاوز 10 آلاف متر مربع، إلى إبراز أهمية التجارة الإلكترونية كرافعة للنمو الاقتصادي في الجزائر، وتشجيع المؤسسات المحلية على اعتماد الحلول الرقمية لتطوير أنشطتها وتحسين خدماتها.