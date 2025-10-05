افتتاح الطبعة الـ13 لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض المتوسط

بمشاركة أكثر من 500 عارض من 60 دولة

سيشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، يوم غد الاثنين 06 أكتوبر، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، على افتتاح الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر الطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط “ناباك 2025″، الذي يعد من أبرز التظاهرات الطاقوية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات والمناجم، يوفر المعرض الذي سينطلق يوم غد، منصة عالمية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 500 عارض يمثلون 60 دولة، من شركات نفط وطنية ودولية، وموردي حلول تكنولوجية، ومقاولات هندسية، وصناع قرار حكوميين، ومراكز بحث وأكاديميين.

وتنظم هذه الطبعة تحت شعار: “تسريع طاقة الغد وتحقيق مزيجٍ طاقوي فعال من خلال الشراكات، الاستثمار، الابتكار، والتكنولوجيا”، وستتيح فعالياتها للمشاركين التواصل، تبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة.

وتحتضن الطبعة جلسات وورش عمل متخصصة تُعنى بالانتقال نحو مزيج طاقوي متوازن يجمع بين جميع المصادر الطاقوية، وتسريع وتيرة الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة، إلى جانب استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتقنيات احتجاز الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والسلطات العمومية لبناء منظومة طاقوية أكثر مرونة واستدامة.

وسيتم كذلك تسليط الضوء خلال الفعالية على الإمكانات الجيولوجية لمجال المحروقات بالجزائر، وستنظم نقاشات معمقة حول التحديات التقنية والجيو-ميكانيكية المرتبطة بتطوير مكامن النفط والغاز، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى حول سلسلة قيمة الهيدروجين (Hydrogen Value Chain) من الإنتاج والنقل إلى التطبيقات الصناعية والطاقة النظيفة.

كما سيجري وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، على هامش التظاهرة، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وممثلي كبريات الشركات الناشطة في صناعة النفط والغاز، وكذا الناشطين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات.