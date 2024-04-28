افتتاح الطبعة الـ7 للصالون الدولي “لوجستيكال” بوهران

التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بين وزارتي التجارة والنقل

يشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير النقل محمد الحبيب زهانة، هذا الاثنين، بولاية وهران، على افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي “لوجستيكال”، حيث يرتقب أن يجمع الحدث كافة الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك.

وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة، فإن زيتوني سيشرف رفقة زميله زهانة على مراسم توقيع ثلاثة اتفاقيات بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ممثلة بالمديرية العامة للتجارة الخارجية، ووزارة النقل ممثلة بـالخطوط الجوية الجزائرية للشحن، والشركة الوطنية للملاحة البحرية ”كنان الجزائر” والمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترونس”.

ومعلوم أن هذه التظاهرة تندرج في إطار توجيهات السلطات العليا في البلاد لتطوير قطاع النقل واللوجستيك من أجل المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ومن المرتقب كذلك أن يجمع الحدث جميع الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك، والسلسلة اللوجستية، وشركات الشحن، وشركات التأمينات، إضافة إلى البنوك، وكذا الاتصالات والخدمات ذات الصلة.