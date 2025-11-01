بحضور 79 وفدا رسميا

سيتم اليوم السبت، 1 نوفمبر، افتتاح المتحف المصري الكبير والذي وصفته الرئاسة المصرية بالحدث الاستثنائي “في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية“.

ومن المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

وسُيشارك في هذا الحدث ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من كل من: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

كما سيشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أيضا رؤساء وزراء كل من اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورج وأوغندا.

وذلك بجانب حضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى من 41 دولة، من بينها الجزائر، حيث تشارك وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، وبتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي سيقام عند سفح أهرامات الجيزة.

هذا إضافة إلى رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.