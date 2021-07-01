أشرفت سفيرة المملكة المتحدة شارون واردل، على تدشين المدرسة الدولية البريطانية بالجزائر والتي تعد الأولى من نوعها.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة “عبرت سفيرة جلالة الملكة شارون واردل عن سعادتها بحضور افتتاح المدرسة البريطانية في الجزائر العاصمة أمس”.

وقد حضر الافتتاح عبر خاصية الفيديو وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، الذي أكد أن هذه المدرسة تعتبر فرصة عظيمة لبناء المزيد من الروابط التعليمية بين المملكة المتحدة والجزائر .