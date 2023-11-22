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اقتصاد

افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-السعودي هذا الخميس

الشروق أونلاين
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افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-السعودي هذا الخميس
جانب من الاستقبال

يشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الخميس، رفقة نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-السعودي. 

وشرع الوزير زيتوني في زيارة عمل على رأس وفد من رجال الأعمال، يوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية،  في “إطار تعزيز وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين”.

وكشف بيان وزارة التجارة الجزائرية أن هذه الزيارة “تعكس التزام البلدين بتوسيع مجالات التعاون والإستثمار. حيث ستشكل فرصًا جديدة لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات”.

للإشارة فقد كان في استقبال وزير التجارة والوفد المرافق له “وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبد العزيز بن عمر السكران. ومدير إدارة الدول العربية للهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية حصين رشيد”.

“وكذا رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي رائد بن أحمد المزروع. بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجزائر لدى المملكة العربية السعودية بشير بخوش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى”.

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