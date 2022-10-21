افتتاح المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف سيدي بلعباس في دورته 12

دورة رفعت لروح الممثل أحسن عسوس وتكريم القامة أحمد بن عيسى

أشرفت ليلة أمس، وزيرة الثقافة السيدة صورية مولوجي على افتتاح المهرجان المحلي الثقافي للمسرح المحترف بمدينة سيدي بلعباس في دورته12، كانت مناسبة للحديث عن معالم هذه المدينة في مجال الركح، والتي اعتبرتها الوزيرة مدينة ولادة لأهل الفن على غرار أحسن عسوس التي رفعت الى روحه هذه الدورة، كما تحدثت بإسهاب عن تاريخ المدينة في هذا الفن بكل أنواعه، سواء مسرح الطفل وعرائس القراقوز و غيرها من الفنون التي تزخر بها مدينة سيدي بلعباس، معربة في ذات الوقت، على الدعم المطلق من طرف الوزارة وتثمين مثل هذه التظاهرات التي تعتبر مكسبا مهما لثقافة الشعوب وتطورها، وهو ما اعتبره القائمون على مسرح مكسبا مهما للمدينة ولعشاق المسرح في هذه المدينة التي تنبض حبا للفن الرابع.

كما كان يوم الافتتاح مناسبة لتكريم المرحوم أحمد بن عيسى، حيث حضيت العائلة بتكريم خاص، عرفانا من القائمين على هذا المهرجان وكذا محبي هذه القامة الفنية، لما قدمه هذا الرجل والفنان في مجال الفن ككل. وكذا عرض فيلما وثائقي، للحديث عن أهم محطات الفنان أحسن عسوس الذي رفعت الى روحه هذه الدورة، بعنوان أحسن عسوس الإنسان والفنان، الوقوف على كل ما كان يحمله للركح، وأهم أعماله وما قدمه خلال مسيرة فنية طويلة وغنية، كرمت بعدها عائلة المرحوم أحسن عسوس من طرف وزيرة الثقافة السيدة صورية مولوجي.

كما قدم الفنان عبد القادر جريو عرضا خاصا، تكريما لروح الفقيد الأسرة العباسية في مجال الفن الرابع. لحظات صفق لها الجمهور طيلة العرض، امتزجت خلاله ومضات الكثير من أعمدة الفن الرابع على غرار مجوبي وكاكي واحسن عسوس، كرم بعدها من طرف وزيرة الثقافة.

وهذا و للذكر فقد انطلقت فعاليات هذا المهرجان، قبل الافتتاح الرسمي له، بتنظيم عروض الشارع التي استقطبت الكثير من الحضور في ساحة كارنو، والذي تجاوب كثيرا مع مختلف الفرق التي نشطت هذه العروض. على غرار القافلة لتعاونية مسك الديك، والحلقة التابعة لولاية بلعباس. على أن تستمر فعاليات هذا المهرجان إلى 25اكتوبر.