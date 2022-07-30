افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي

مناسبة للوقوف على الأصالة والتراث الجزائري

افتتح أمس، المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري، من طرف ممثل عن وزارة الثقافة السيد تامة التيجاني مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة والفنون، وكذا محافظة المهرجان الدكتورة فايزة رياش، وممثل عن غرفة الثقافة بالمجلس الشعبي الوطني وكذا السلطات الأمنية والمحلية والأسرة الإعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية.

افتتاح تميز بزيارة المعارض الخاصة بهذا المهرجان، التي تنوعت في الحضور والأفكار، مناسبة كانت للوقوف على العديد من الالبسة والأدوات التقليدية، على غرار البرنوس والملحفة والملايا ولعجار الحايك التاركي و الحايك عند الرجل، واللباس النايلي وكذا العديد من الحلي والإكسسوارات التقليدية التي تنوعت في الشكل و اجتمعت في الجمال، وكذا معرض للتعريف بأهم الشخصيات الجزائرية المقاومة على غرار الأمير عيد القادر، الشيخ امود اغ المختار، الشيخ بوزيان، لالة فاطمة نسومر، أحمد باي، شخصيات كانت حاضرة في نقل مختلف الالبسة التقليدية للفارس المقاوم في تلك الفترات من المقاومة حتى حرب التحرير، بالإضافة إلى ورشات للنسيج ” الرقام”، تخللت هذه الجولة شرح مفصل خاص بهذه الأزياء من طرف المشاركين وكذا محافظة المهرجان السيدة الدكتورة فايزة رياش …كما كانت المناسبة للوقوف على أهم التراث النايلي من خلال خيمة خصصت للعديد من الصناعات التقليدية، تجول خلالها الحضور بين الكثير من الأدوات التي تعبر عن أصالة الجزائر وثقافة التي تعمر مند عهود طويلة، وهي مناسبة للحفاظ على هذا الإرث الحضاري الذي لا يقدر بثمن.

هذا وللذكر فإن فعاليات هذا المهرجان سوف تدوم حتى 2 من شهر أوت، تحت شعار “ازياء صامدة لأجيال خالدة”، وقد سطرت محافظة هذا المهرجان برنامجا ثريا ومنوعا، موزع بين مركز الفنون والثقافة في قصر الرياس حصن 23 و قصر الثقافة مدير زكرياء.