افتتاح المهرجان الدولي للمسرح ببجاية في دورته 14

افتتحت أمس 10 أكتوبر 2025 بالمسرج الجهوي عبد المالك بوقرموح ببجاية، فعاليات الدورة 14للمسرح الدولي المحترف، والذي سوف يمتد من 10الى 17 أكتوبر.

هذا، واعتبرت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة مليكة بن دودة خلال كلمتها التي ألقاها بالنيابة عنها، السيد “اسماعيل انزارن” مدير مركزي بوزارة الثقافة، أن المهرجان الثقافي الدولي ببجاية، هو مناسبة للمحبه على الخشبه و الايمان الراسخ بأن الثقافه هي سبيل الرقي الانساني والحضاري، معتبرة المسرح ما يزال صوت الإنسان الحر وذاكرة الشعوب ومساحه للحلم والوعي وهو الذي رافق الجزائر في كل مراحلها من زمن المقاومه إلى زمن البناء والتشييد والتجديد، وفي كل مره أثبت المسرح الجزائري أنه مسرح الموقف والفكر، و أن الفنانين يحملون رساله نبيله في التعبير عن قضايا الانسان والمجتمع. كما أشارت خلال كلمتها، أن المهرجان ليس مجرد عروض فنيه بل هو ملتقى حضاري وإنساني تلتقي فيه تجارب الفرق الوطنيه والدوليه في إطار من الاحترام المتبادل، و الحوار الثقافي. مؤكدة حرصها رفقة محافظه المهرجان، على أن تشمل الدورة بالاضافه للبرنامج الرسمي على مستوى المسرح الجهوي، برنامجا جواريا واسعا، عبر مختلف بلديات الولايه من خلال عروض موجهه للعائلات والشباب وكدا الأطفال، وعروضا على مستوى دار الثقافه و في الفضاءات المفتوحه، كما يتضمن البرنامج، ورشات وماستر كلاس في التمثيل وكتابه السيناريو بالإضافه، إلى مائده مستديره حول النقد المسرحي في الجزائر، و نقاشات مفتوحه تجمع الباحثين والفنانين في ملتقى علمي حول اللغات الشعبيه في المسرح الافريقي.

كما تسعى وزاره الثقافه والفنون من خلال هذا الحدث، إلى دعم المبادرات المحليه وتشجيع الإبداع الشبابي وربط الجيل الجديد من المسرحيين مع رواد هذا الفن في الجزائر وفي افريقيا.

أما محافظ المهرجان سليمان بن عيسى، فرحب خلال كلمته بالسلام في غزة، على أمل أن يكون دائما ومفيدا للشعب الفلسطيني على حد تعبير. وعن سبب اختياره هذه السنة لدول إفريقيا فقال، هو ليس من باب الصدفة بل لعدة اعتبارات، حيث أنه سنة 2018 كانت هناك محاولة لجمع قادة المهرجانات الإفريقية بهدف إنشاء شبكة مخصصة لتطوير المسرح والتبادل الثقافي في القارة لكن لسوء الحظ جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك، على حد تعبيره.

مؤكدا، أنه سوف يكرس المهرجان بأكمله، لرغبة صادقة في المعرفة بين الدول الإفريقية بشكل أفضل . مقرا في نفس الوقت ، أن الإرادة في مثل هكذا لقاءات، تكمن في بناء مستقبل إفريقي، قائم على ثقافة التضامن والاحترام المتبادل، لدا نظمت ندوة حول المسرح الأفريقي. و هي مبادرة تعتبر جزء من عملية التقارب والاعتراف المتبادل والدراسات العلمية للثقافات والعوالم التي تجعل من أفريقيا قارة ثرية وغنية، على حد تعبيره.

وللذكر، و قبل الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي للمسرح ببجاية، قام وفد رفقة محافظ المهرجان السيد سليمان بن عيسى ، بوضع إكليل من الزهور عند جدارية باتريس لومومبا، والذي يعتبر أحد أبطال استقلال الكونغو، ورمزا يربط الشعب الجزائري بالشعوب الإفريقية المناضلة من أجل الحرية والكرامة.

كما كان الجمهور على موعد عرص الافتتاح من تنشيط فرقة من الجزائر العاصمة، استعرضت فيه جانبا من تاريخ قارة إفريقيا، وكدا بعض من مقاطع أغاني عاصمية، تلاه مباشرة أول عرض افتتاح المهرجان وكان عرض ” فلسطين المغدورة” للمخرج أحمد رزاق.