افتتاح المهرجان الوطني لمسرح الفكاهة بالمدية في دورته 13

دورة رفعت لروح الفنان سيراط بومدين:

افتتح الأحد، المهرجان الوطني لمسرح الفكاهة في دورته 13 بمدية المدية، والتي رفعت إلى روح إحدى قامات الفن والابداع في الجزائر، الفنان سيراط بومدين، افتتاح عرف حضورا مميزا، سطرت خلاله محافظة المهرجان و على رأسها المحافظ الأستاذ سعيد بن زرقة، نشاطات مختلفة احتفاء بعودة المهرجان في هذه الدورة، بعد انقطاع لمدة أربع سنوات.

كانت فاتحته مسك ببورتري من إعداد الإعلامي عمر ميلايني، لخص فيه السيرة وأهم المحطات الفنية للفنان الراحل سيراط بومدين، كرمت بعده حرم الراحل سيراط بومدين وابنته، وكذا تكريم شخصيات فنية معروفة، حيث إرتأت محافظة مهرجان مسرح الفكاهة، تكريم الفنان عبد العزيز لشلح نظير ما قدمه لهذا المسرح، فقد كان مصور المهرجانات المسرحية عبر كل التراب الوطني و مسيرته في عالم التصوير، والكثير من الاختصاصات المتعلقة بفن المسرح، بالإضافة إلى الفنان رضوان خليل الشرفي، مصور ومرافق مهرجان مسرح الفكاهة مند تأسيسه، ونظير خبرته في هذا الميدان ومسيرته الغنية، وكذا المثقف العصامي والروائي الكاتب محمد بورحلة، والفنان ايكاريوان عبد الرحمان، بالإضافة إلى الفنان والمخرج المسرحي عبد الحليم زريبيع.

كما كانت المناسبة لعرض عناوين العروض المتنافسة على العنقود الذهبي في هذه الدورة، وهي ” حلم غير مثقوب” كعرض افتتاحي لجمعية أقواس لمواهب شباب المدية، “بانتورا” من إنتاج التعاونية الثقافية تافتيكا للعلمة، عرض “ميكانيزما” لجمعية نشاطات شباب المستقبل لمعسكر، مسرحية “تفضلي يا آنسة” إنتاج تعاونية الأنيس الثقافية سطيف، و مسرحية ” “ملفاي” التعاونية الثقافية الرويبة، عرض” الفلوكة” لجمعية الصرخة لمسرح سكيكدة،” وكذا عرض ” الدلاطنة” للجمعية الثقافية لإبداعات الشباب الحر وهران.

بالإضافة إلى عرض لجنة التحكيم على الحضور، والمتكونة من المخرج جمال قرمي رئيسا، الممثل عنتر هلال عضورا، سمية بن عبد ربو مقررا، والفنان محمد هلالي عضوا.

اختتمت بعدها سهرة اليوم الأول من المهرجان بالعرض الافتتاحي ” حلم غير مثقوب”.