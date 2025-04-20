افتتاح الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الأمن والاستخبارات “سيسا”

تمّ اليوم الأحد، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، افتتاح الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الإستخبارات والأمن الإفريقية “سيسا”، حول موضوع”المعلومات المضللة والأخبار الزائفة وتداعياتها على أمن وإستقرار الدول”.

وسيشرف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، رئيس إقليم شمال إفريقيا على افتتاح الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الإستخبارات والأمن الإفريقية “سيسا” بحضور كلا من رئيس الـ”سيسا” والأمين التنفيذي وكاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتحمل هذه الورشة الإقليمية التي تحتضنها الجزائر بعدا إستراتيجيا هاما خاصة في ظل التحديات التي تواجهة الإفريقية وحروب الجيل الجديد.

ووفقا لما نقلته إذاعة الجزائر الدولية، ستتطرق هذه الورشة الإقليمية إلى دور الإعلام في مواجهة مختلف التحديات وتعمل على تعزيز العمل القاري المشترك من أجل قارة إفريقية آمنة متماسكة ومزدهرة.