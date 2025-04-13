افتتاح جناح الجزائر بالمعرض العالمي “أوساكا-كانساي 2025” باليابان

افتتح اليوم الأحد جناح الجزائر بالمعرض العالمي “أوساكا- كانساي 2025” باليابان، بُغية السماح للزوار باستكشاف العمق الحضاري للجزائر والاطلاع على مؤهلاتها الاقتصادية والسياحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي توفرها.

وتم افتتاح الجناح الجزائري تحت إشراف المحافظ العام لمشاركة الجزائر في المعرض، عبد الله بوقندورة، بمعية القائم بالأعمال بالنيابة، لدى السفارة الجزائرية بطوكيو، مراد أعراب، واللذين قاما بتفقد مسار الزوار أين يتم عرض تاريخ الجزائر منذ فترة ما قبل التاريخ، مرورا بمختلف الحقب ووصولا إلى جزائر اليوم.

وفي تصريح نقلته الاذاعة الجزائرية، أوضح بوقندورة أن هذه الجناح “يعكس العمق التاريخي للجزائر ويبرز موقعها الجيو-سياسي المميز، بالإضافة إلى الإمكانيات الاقتصادية الهائلة وفرص الاستثمار التي توفرها”.

وفور افتتاحه، شهد الجناح إقبال المئات من الزوار من مختلف الجنسيات، خاصة منهم اليابانيين، والذين عبروا عن إعجابهم بما يتم عرضه الجناح، كما أعربوا عن رغبتهم في زيارة الجزائر.

وبهذا الخصوص، أبدى أحد الزوار اليابانيين اندهاشه لرؤية ترامواي بمدينة صحراوية، فيما قال صديقه أنه “لم يكن على دراية بمجانية التربية والصحة بالجزائر، عكس بلاده، وهو ما يعد شيئا إيجابيا خاصة بالنسبة لفئة الأطفال”.

وبالمناسبة، استقبل بوقندورة بمعية أعراب، وفدا من جناح جمهورية صربيا المشارك في المعرض.

وبعد أن طاف الوفد الصربي بمختلف أجنحة الجناح الجزائري، تطرق الطرفان إلى التحضيرات الخاصة بمعرض “اكسبو 2027” المزمع تنظيمه ما بين 15 مايو و 15 أغسطس2027 بالعاصمة بلغراد.

يذكر أن الجناح الجزائري بمعرض أوساكا-كانساي، ستمتد فعالياته إلى غاية 13 أكتوبر القادم تحت شعار: “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”.

ويعد معرض أوساكا 2025 من أبرز التظاهرات العالمية، حيث من المرتقب أن يستقطب أكثر من 28 مليون زائر ومشارك من مختلف دول العالم، ما يتيح فرصة ثمينة للجزائر لتعزيز حضورها على الساحة الدولية وبناء شراكات جديدة في مختلف المجالات.