افتتاح جنايات العاصمة الاستئنافية بملف قتل “جمال بن إسماعيل”

أزيد من 94 متهما سيمثلون للمحاكمة بتاريخ 15 أكتوبر

أفرجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عن القضايا المبرمجة في الجدول التكميلي لدورة 2023، ومن المرتقب أن تفتتح الدورة الجنائية المقبلة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري بواحدة من أكبر قضايا القتل التي عالجها القضاء، ويتعلق الأمر بملف المتورطين في قتل وذبح الشاب “جمال بن إسماعيل” صيف 2021.

وسيمثل المتهمون للمحاكمة من جديد بعد عشرة أيام من أجل الاستماع إلى تصريحاتهم حول وقائع الجريمة البشعة، التي هزت الرأي العام شهر أوت 2021، وذلك بعد استئناف الأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة الدار البيضاء منتصف شهر نوفمبر الفارط، حيث سيتابع في ملف الحال 94 شخصا، بينهم 19 متهما غير موقوف وثلاث نساء.

وسبق لمحكمة الدار البيضاء إدانة 49 متهما بالإعدام، كما أصدرت عقوبات تراوحت بين العامين و10 سنوات حبسا نافذا في حق 28 متهما، فيما استفاد 17 شخصا من البراءة، ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جنح المساس بسلامة ووحدة الوطن، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، تخريب ملك الغير، التمييز وخطاب الكراهية وتلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.

ويُذكر أن النيابة العامة التمست توقيع عقوبة الإعدام في حق أغلب المتهمين بعد سماع اعترافاتهم على مدار أيام من المحاكمة شهر نوفمبر 2022، كما استعرض النائب العام، خلالها، تفاصيل تضمنها تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جثة الضحية، وتحديد حجم الإصابات التي تعرضها لها والتي كانت سببا في وفاته بعد التنكيل بجثته ثم حرقها.