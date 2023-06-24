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الجزائر

افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا

الشروق أونلاين
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افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا
المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، السبت، عن افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا.

وقامت مؤسسة النقل البحري بتعزيز سفرياتها من وإلى إسبانيا (الجزائر – برشلونة / وهران – برشلونة) تلبية لرغبات الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا.

وبرمجت ذات المؤسسة رحلاتها خلال موسم الاصطياف على النحو الآتي:

  • خط وهران – برشلونة في:

19 جويلية 2023

04  أوت 2023

06 أوت 2023

14 أوت 2023

28 أوت 2023

  • خط برشلونة – وهران في:

05 أوت 2023

15 أوت 2023

29 أوت 2023

07 سبتمبر 2023

20 سبتمبر 2023

  • خط الجزائر_برشلونة في:

24 جويلية 2023

09اوت2023

  • خط برشلونة – الجزائر في:

25 جويلية 2023

20 سبتمبر 2023

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