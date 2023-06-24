افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، السبت، عن افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا.
وقامت مؤسسة النقل البحري بتعزيز سفرياتها من وإلى إسبانيا (الجزائر – برشلونة / وهران – برشلونة) تلبية لرغبات الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا.
وبرمجت ذات المؤسسة رحلاتها خلال موسم الاصطياف على النحو الآتي:
- خط وهران – برشلونة في:
19 جويلية 2023
04 أوت 2023
06 أوت 2023
14 أوت 2023
28 أوت 2023
- خط برشلونة – وهران في:
05 أوت 2023
15 أوت 2023
29 أوت 2023
07 سبتمبر 2023
20 سبتمبر 2023
- خط الجزائر_برشلونة في:
24 جويلية 2023
09اوت2023
- خط برشلونة – الجزائر في:
25 جويلية 2023
20 سبتمبر 2023