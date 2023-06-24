أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، السبت، عن افتتاح خطين بحريين جديدين إلى إسبانيا.

وقامت مؤسسة النقل البحري بتعزيز سفرياتها من وإلى إسبانيا (الجزائر – برشلونة / وهران – برشلونة) تلبية لرغبات الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا.

وبرمجت ذات المؤسسة رحلاتها خلال موسم الاصطياف على النحو الآتي: