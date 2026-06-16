افتتاح صالون “سيرتا سياحة 2026” بمشاركة 50 عارضاً من الجزائر وخارجها

افتتحت بقسنطينة فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للسياحة والأسفار “سيرتا سياحة 2026″، بمشاركة نحو 50 عارضاً وطنياً وأجنبياً يمثلون مختلف فروع النشاط السياحي والصناعات التقليدية والنقل الجوي، في تظاهرة تهدف إلى تعزيز الاستثمار السياحي وتطوير الشراكات المهنية في القطاع.

وأشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، رفقة السلطات المحلية وممثلي الدول الأجنبية المشاركة، أمس الإثنين على الافتتاح الرسمي للصالون الذي يعرف مشاركة عارضين من الجزائر ومن دول أجنبية، على غرار تنزانيا وتونس.

وتشهد هذه الطبعة حضوراً واسعاً للفاعلين في القطاع، من بينهم وكالات السياحة والأسفار، والمؤسسات الفندقية، والمتعاملون السياحيون، والمؤسسات المالية، والحرفيون، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تعرض مجموعة من خدماتها وعروضها الموجهة لمواكبة الحركية المتزايدة في مجالي السياحة والتنقل.

كما يشارك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في هذه التظاهرة من خلال جامعات ولاية قسنطينة، التي تسهم في تنشيط الفعاليات العلمية المبرمجة ضمن الصالون، وفق ما أوضحه رئيس نادي متعاملي السياحة، عز الدين بولفخاذ، الجهة المنظمة للتظاهرة بالتعاون مع الديوان المحلي للسياحة.

وأوضح المتحدث أن مشاركة المؤسسات الجامعية تعكس الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي والتكوين والخبرة الأكاديمية في مرافقة التنمية السياحية، مشيراً أيضاً إلى حضور مدارس التكوين المتخصصة في مجالات الإطعام والفندقة والصناعات التقليدية.

ويتضمن برنامج الصالون، المنظم تحت شعار “الاستثمار في السياحة، رافعة للاقتصاد الوطني”، سلسلة من اللقاءات المهنية لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب يوم دراسي مخصص لبحث آفاق الاستثمار في القطاع السياحي بمشاركة مختصين وخبراء ومهنيين.

ويشكل هذا الموعد فرصة لإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر، وتعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين في القطاع، وتشجيع المبادرات القادرة على استحداث الثروة ومناصب الشغل. وفي هذا السياق، أشار والي قسنطينة عبد الخالق صيودة إلى أن المدينة استقبلت خلال سنة 2025 أكثر من 40 ألف سائح أجنبي.