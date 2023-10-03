افتتاح فضاء للأدباء وآخر للأطفال بمركز الفنون والثّقافة

من أجل إثراء فضاءات التراث والحفاظ عليه

افتتح ،الثّلاثاء 03 أكتوبر 2023،بمركز الفنون والثّقافة رياس البحر حصن 23، ملحقين اثنين، يضافان إلى مختلف الفضاءات الموجودة على مستوى المركز.

وخصّص نادي أدبي، الحصن الثّقافي” الرياس”، والّذي سوف يفتح أبوابه أمام الأدباء في مجال التّراث والإبداع، وكذا الفنون بمختلفها، وعرضها في هذه المساحة الّتي خصّصت لهم، من أجل الحفاظ على التّراث ودعم ثقافة الاهتمام بهذا الكنز من خلال عرض ونقل تجاربهم في هذا المجال.

بالإضافة إلى ملحق ” فضاء الرياس الصّغير” الذي خصّص هو الآخر لشريحة الأطفال والّذي يعتبر الأوّل من نوعه في هذا المجال، والذي سوف يعنى بكلّ ما هو تربوي وترفيهي للطّفل. ويتكوّن من عدة أقسام على غرار، قسم للنّشاطات التّربوية وكذا المطالعة، بالإضافة إلى مساحة للألعاب البيداغوجية الخاصة بقصر رياس البحر، والّذي يكون حتما وسيلة فعّالة تساهم بشكل كبير في نشر ثقافة الحفاظ على التّراث الجزائري في سن مبكّرة، لكي نتحصّل مستقبلا على جيل يعي حقّا قيمة ما تملكه الجزائر في هذا المجال، ويصبح بمثابة عملة أخرى في هوية الطّفل الجزائري.