-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

فتح مراكز التصويت أمام الناخبين عبر كامل الولايات

الشروق أونلاين
  • 136
  • 0
فتح مراكز التصويت أمام الناخبين عبر كامل الولايات

فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب من اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة.

وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج, وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزعة عبر التراب الوطني أو في خارج الوطن.

ويتم ذلك باختيار قائمة واحدة فقط, حيث يصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج.

وتعتبر ورقة التصويت ملغاة إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية, في حين تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة.

ويتيح القانون لبعض الفئات التصويت بالوكالة وفق شروط محددة, بحيث لا يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط.

وستختتم عملية التصويت في نفس اليوم على السابعة مساء, غير أنه بإمكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عند الاقتضاء, تأخير غلق مكاتب التصويت على أن لا يتجاوز ذلك الثامنة مساء كحد أقصى.

مقالات ذات صلة
ضبط 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب (فيديو)

ضبط 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب (فيديو)

نهاية الحملة

نهاية الحملة

أكثر من 10 آلاف عون حماية مدنية لتأمين موسم الاصطياف

أكثر من 10 آلاف عون حماية مدنية لتأمين موسم الاصطياف

ترقية المقاولاتية وإنشاء متحف كبير للتاريخ الطبيعي على طاولة الحكومة

ترقية المقاولاتية وإنشاء متحف كبير للتاريخ الطبيعي على طاولة الحكومة

نفطال تكشف برنامج عمل محطاتها من 2 إلى 5 جويلية

نفطال تكشف برنامج عمل محطاتها من 2 إلى 5 جويلية

الانتخابات التشريعية: “ترخيص خاص” للعمال للتغيّب “يوما كاملا”

الانتخابات التشريعية: “ترخيص خاص” للعمال للتغيّب “يوما كاملا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد