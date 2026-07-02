فتح مراكز التصويت أمام الناخبين عبر كامل الولايات

فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب من اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة.

وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج, وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزعة عبر التراب الوطني أو في خارج الوطن.

ويتم ذلك باختيار قائمة واحدة فقط, حيث يصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج.

وتعتبر ورقة التصويت ملغاة إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية, في حين تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة.

ويتيح القانون لبعض الفئات التصويت بالوكالة وفق شروط محددة, بحيث لا يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط.

وستختتم عملية التصويت في نفس اليوم على السابعة مساء, غير أنه بإمكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عند الاقتضاء, تأخير غلق مكاتب التصويت على أن لا يتجاوز ذلك الثامنة مساء كحد أقصى.