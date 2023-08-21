افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية بدايةً من الدخول الجامعي المقبل (صور)

عاين وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الإثنين، مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة الجزائر 2.

وقام الوزير بداري بزيارة تفقدية لجامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله، تحضيرًا للدخول الجامعي 2023-2024، حسبما جاء في صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

ووقف وزير التعليم العالي على آخر التحضيرات لمركز تعليم اللغة الروسية الذي سيفتتح مع الدخول الجامعي المقبل 2023 / 2024، حسب المصدر ذاته.

من جهته، زار المسؤول نفسه “المبنى الذي سيخصص كمركز بحث جديد في الذكاء الإصطناعي والروبوتيك بالقطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله”.

وأفادت الصفحة الرسمية للوزير أنّ بداري وقف على “مدى تقدم الأشغال وأسدى تعليمات بالإسراع لتسليمه في أقرب الآجال”.