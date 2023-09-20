افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا

الانفتاح على دول إفريقيا من الأقوال إلى الأفعال

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء بنواكشوط عاصمة موريتانيا، أن افتتاح “بنك الاتحاد الجزائري” ومعرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية، يعد “إنجازا تاريخيا”، مؤكدا أن الجزائر انتقلت من “الخطابات إلى الأفعال” فيما يتعلق بانفتاحها على دول القارة الإفريقية.

وجاء تصريح زيتوني عقب تدشينه معرضا دائما للمنتجات الجزائرية تابع للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس) يحمل اسم “تصدير”، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، إلى جانب وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد أمبادي، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني، لمرابط ولد بناهي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير الجزائر بموريتانيا، محمد بن عتو.

وقال زيتوني، إن افتتاح هذا المعرض يعد “يوما تاريخيا للعلاقات الجزائرية – الموريتانية العريقة والقوية، بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك بين البلدين”.

وأضاف أن “أهداف البلدين مرسومة بإستراتيجية مشتركة وتكاملية”، مضيفا أن العلاقات البينية “عرفت نقلة نوعية بقيادة رئيسي البلدين”، عبد المجيد تبون، ومحمد ولد الشيخ الغزواني.

وتابع: “أول انطلاقة سنباشرها من موريتانيا، والتي تتمثل في فتح أول بنك جزائري بالخارج وبالتحديد في نواكشوط، وهو ما سيسهل على المتعاملين الاقتصاديين تصدير منتوجاتهم وخدماتهم، وإنشاء شراكات مع نظرائهم الموريتانيين ومع دول أخرى بدون وجود مشاكل في توطين رؤوس الأموال والتمويل والمرافقة المالية وتمويل العمليات التجارية والاستثمارية”، وأكد قائلا: “اليوم انتقلنا من الخطابات إلى الأفعال، حيث أن وجود بنك جزائري بنواكشوط يعد حقيقة اليوم”.

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف الوزير، “قمنا أيضا بإعطاء فضاء كبير للمتعاملين الجزائريين وشركائهم الموريتانيين من أجل الانطلاق في عمليات تجارية حقيقية”، وقال مسترسلا: “لقد أصبحنا متواجدين في السوق الموريتانية على مدار السنة”، معبّرا عن أمله في أن “تتطور هذه العملية إلى شراكة حقيقية”.

وأشار زيتوني إلى أن موريتانيا تنتمي إلى منطقة غرب إفريقيا التي تشمل على سوق كبيرة بأكثر من 300 مليون نسمة، متمنيا أن تسهل الانطلاقة من موريتانيا الولوج إلى هذه السوق، مذكّرا بأن إفريقيا ستحوز، في 2050، على ربع سكان العالم.

من جهته، أكد ولد بناهي، أن العلاقات الجزائرية – الموريتانية عرفت “خطوة عملية على أرض الواقع” بفضل افتتاح بنك جزائري بموريتانيا، مذكّرا بأن هذه العلاقات “عرفت تطورا جديدا منذ سنة 2021 بعد زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر”.

وتابع: “لقد تأكّدت الإرادة السياسية لقائدي البلدين بتطوير العلاقة الثنائية والمضي بها قدما، حتى تصل إلى مستوى يرقى لطموحات الشعبين”.

وأكد أن البنك الجزائري بموريتانيا سيعمل على تسهيل المبادلات التجارية الثنائية وتسريعها، مشيرا إلى أن الخط البحري التجاري بين الجزائر ونواكشوط، ومشروع الطريق العابر للصحراء تندوف – زويرات وغيرها من المشاريع ستمكّن من الوصول بالعلاقات الثنائية إلى المستوى المطلوب.