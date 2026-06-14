تحت إشراف وفد وزاري هام..

حلّ اليوم الأحد،بولاية تيزي وزو، وفد وزاري هام يضم كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، في زيارة عمل ميدانية هامة للمشاركة في مراسم الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2026.

وبحسب بيان للوزارة الوصية، كان في استقبال الوفد الوزاري رفيع المستوى والي ولاية تيزي وزو، أبو بكر الصديق بوستة، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية والمحلية للولاية، حيث تكتسي هذه الزيارة أبعاداً تنموية وسياحية بالغة الأهمية بالنظر إلى المشاريع الحيوية المبرمجة والتي ستعطي دفعاً قوياً لعجلة التنمية في المنطقة.

ويشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رفقة أعضاء الوفد الوزاري المرافق له، على وضع حيز الخدمة الرسمي للشطر الجديد من مشروع المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو، والذي يربط بين محطة الولاية الرئيسية ومحطة مستشفى سيدي بلوى على مسافة تمتد لنحو 1.8 كيلومتر، بما سيساهم بشكل مباشر وملموس في تعزيز منظومة النقل الموجه الحديث وتسهيل وتحسين ظروف تنقل المواطنين اليومية وخاصة المرضى والمرفقين المتوجهين نحو المؤسسات الاستشفائية في قمة المرتفعات.

كما يشرف الوزير عبد القادر جلاوي، رفقة وزير الداخلية ووزيرة السياحة، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لأشغال إنجاز الشطر الثالث والأخير من هذا المشروع الطموح، والممتد من مستشفى سيدي بلوى وصولاً إلى قرية رجاونة الجبلية على مسافة تقدر بحوالي 1.1 كيلومتر، وذلك في إطار مواصلة الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها السلطات العمومية الرامية إلى تخفيف الضغط المروري الخانق على شبكة الطرقات البرية التقليدية وفك العزلة عن المناطق المرتفعة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا المشروع الهيكلي الهام يُنجز من طرف شراكة متميزة ومثمرة بين مؤسسة دولية متخصصة وأخرى جزائرية عمومية متمثلة في مؤسسة “مترو الجزائر”، والتي تعمل تحت الوصاية المباشرة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حيث تندرج هذه الشراكة ضمن مقاربة اقتصادية وتنموية جديدة ترمي بالدرجة الأولى إلى الرفع من جودة الإنجاز وتطوير الأداء العام لمشاريع النقل الموجه وتوطين التكنولوجيا الحديثة في البلاد وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية المحلية لرفع مهاراتها التشغيلية والميدانية.