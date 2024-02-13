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اقتصاد
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افتتاح نافذتين للصيرفة الإسلامية بوهران وقسنطينة

واج
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افتتاح نافذتين للصيرفة الإسلامية بوهران وقسنطينة

أعلن صندوق ضمان الصفقات العمومية، الثلاثاء، في بيان له، عن افتتاح نافذتين اسلاميتين جديدتين على مستوى المديرية الجهوية للغرب بوهران والمديرية الجهوية للشرق بقسنطينة، في إطار التغطية الكاملة لنشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى التراب الوطني.

ويأتي افتتاح النافذتين بعد تلك التي تم افتتاحها على مستوى ولايتي ورقلة والجزائر العاصمة، وفقا لبيان الصندوق.
وتخص الخدمة التي يقدمها الصندوق عبر نافذته الاسلامية الكفالات المصرفية المعمول بها في الصفقات العمومية تحت تسمية “خطاب الضمان” والذي حصل على شهادة المطابقة الشرعية المؤرخة في 18 جوان 2023 تحت رقم 2023/123 الصادرة عن المجلس الاسلامي الأعلى.
وأوضح الصندوق انه، بعد حصوله على شهادة المطابقة، أصبح اول مؤسسة مالية تتحصل على امكانات تسويق هذه المنتج طبقا للقوانين المعمول بها ولمعايير الشريعة الاسلامية.
كما أعلم الصندوق كافة المتعاملين الاقتصاديين عن عزمه تنويع نشاط الصيرفة الاسلامية بإطلاق خدمات جديدة خلال السنة الجارية تخص تمويل وضمان الصفقات والطلبية العمومية.

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