افتتاح وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية بولاية تيزي وزو

في إطار توسيع شبكته التجارية وتعزيز تواجده عبر مختلف أنحاء الوطن، افتتح بنك التنمية المحلية، الخميس، وكالة جديدة بولاية تيزي وزو.

وأوضح بيان صادر عن بنك التنمية المحلية أن هذه الخطوة انبثقت من منبع الإيمان بأهمية التقرب من الزبائن وتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية.

وقال البيان: “يسعد البنك بالإعلان عن افتتاح وكالة جديدة واسيف 130 بولاية تيزي وزو، وذلك يوم الخميس 04 جويلية 2024، كما تم افتتاح فضاء رقمي بجانب وكالة جرجرة 147 بذات الولاية”.

وأضاف: “تجسد الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها، والتي قادها السيد يوسف للماص، المدير العام لبنك التنمية المحلية(BDL)، رفقة الإطارات المسيرين، التزام البنك الراسخ بتعزيز تواجده على الصعيد الوطني وتقديم خدمات مصرفية حديثة وفعالة تلبي احتياجات الزبائن المتنامية في مجال الحداثة وبكل مرونة”.

يذكر أنه مع افتتاح الوكالة الجديدة المتواجدة في حي تاغزوت 50 محل مهني واسيف بولاية تيزي وزو، يرفع عدد وكالات البنك في الولاية إلى 12 وكالة، وبذلك، يصل إجمالي عدد الوكالات التجارية -BDL- إلى 177وكالة، بما في ذلك وكالات القرض على الرهن موزعة عبر كافة التراب الوطني.

وبالإضافة إلى خدماته المتوفرة في الوكالات، وفر البنك في منطقة تيزي وزو فضاء رقميا بحي بلقاسم حنافي عزازقة تيزي وزو، والذي يتيح للموطنين إمكانية إنجاز العديد من العمليات البنكية بشكل مستقل، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

يأتي هذا الافتتاح ضمن إطار استراتيجية البنك متعددة القنوات، التي تسعى إلى الجمع بين كفاءة الخدمات المصرفية التقليدية والحلول الرقمية المبتكرة، لتلبية الاحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتزايدة للزبائن.

وبحسب البيان فقد حقق بنك التنمية المحلية أداءً ماليًا قويًا خلال سنة 2023، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية على صحته وقدرته على رفع التحديات الاقتصادية.

بالنسبة للناتج الصافي للبنك فلقد قدر ب 17 مليار دينار جزائري، هذا الأخير عرف ارتفاعا بنسبة 200٪ مقارنة بسنة 2022، يعدّ صافي ربح أحد أهم المؤشرات المالية الذي يُقدم لمحة عن مدى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح.

وبخصوص رقم الأعمال فسجل ارتفاعا بنسبة 19٪ ما بين 2022 و2023، حيث انتقل من 64 مليار دينار الى أكثر من 76 مليار دينار.