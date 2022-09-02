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الجزائر

افتتاح 64 سوقا لبيع الأدوات المدرسية عبر الولايات

الشروق أونلاين
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افتتاح 64 سوقا لبيع الأدوات المدرسية عبر الولايات

تعكف وزارة التجارة على تنظيم وافتتاح 64 سوقا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية عبر الولايات.  

وأفاد بيان لوزارة التجارة أنه في إطار تنفيذ تعليمات الوزير كمال رزيق، شهدت العديد من الولايات الخميس افتتاح “أسواق رحمة” خاصة بالمستلزمات المدرسية أشرف على تدشينها الولاة بالتنسيق مع مديريات التجارة الجهوية والولائية.

وأعلنت الوزارة انه سيتم افتتاح نفس الفضاءات على مستوى الولايات المتبقية في الأيام القليلة المقبلة، ليصل عدد هذه الأسواق عبر ربوع الوطن حوالي 64 سوقا.

كما أعلنت الوزارة أن هذه الأسواق ستستمر في نشاطها طيلة شهر سبتمبر، لتمكين أولياء التلاميذ من اقتناء هذه المستلزمات بأسعار تنافسية تحقيقا لدخول مدرسي ناجح.

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