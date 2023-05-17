افتراضيا.. هلال شلغوم العيد نزل إلى القسم الثاني

نزل فرق هلال شغوم العيد مساء الأربعاء، افتراضيا إلى بطولة القسم الثاني لِكرة القدم.

وتعادل هلال شلغوم العيد بِهدف لِمثله داخل القواعد مع نادي البارادو، لِحساب الجولة الـ 23 من عمر بطولة حظيرة النخبة.

وبات الهلال يجمع 3 نقاط في الرّتبة الـ 16 والأخيرة، مُتخلّفا عن صاحب المركز الـ 14 فريق شبيبة القبائل بِفارق 21 نقطة، قبل 7 جولات عن إسدال السّتار. وهي الوضعية التي تضعه في القسم الثاني “افتراضيا”، عِلما أن النزول يشمل ناديَي المركزَين الأخيرَين (الـ 16 والـ 15).

ومكث هلال شلغوم العيد موسمَين فقط في بطولة القسم الوطني الأوّل، وهو الفريق الوحيد لم يُسجّل أيّ فوز في النّسخة الخالية، بعد خوضه 23 مباراة.

وتُجرى هذا الخميس ثلاث مقابلات أخرى من عمر الجولة، بينما تأجّلت جوارية اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق سوسطارة” بِمنافسة كأس “الكاف”.

النتائج الفنية:

ش.بلوزداد 0 – أ.الأربعاء 0

ش.قسنطينة 2 – ش.الساورة 0

ا.خنشلة 1 – و.سطيف 0

ه.شلغوم العيد 1 – ن.البارادو 1

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- ش.بلوزداد 50ن

2- ش.قسنطينة 43ن

3- م.الجزائر 36ن (ناقص مقابلة)

4- و.سطيف 35ن

5- ا.خنشلة 35ن

6- ش.الساورة 33ن

7- ا.العاصمة 32ن (ناقص 3 مقابلات)

8- م.البيّض 30ن (ناقص مقابلة)

9- م.وهران 30ن (ناقص مقابلتَين)

10- أ.الأربعاء 29ن

11- ا.بسكرة 28ن (ناقص مقابلة)

12- ج. الشلف 27ن (ناقص مقابلة)

13- ن.مقرة 26ن (ناقص مقابلة)

14- ش.القبائل 24ن (ناقص مقابلة)

15- ن.البارادو 22ن (ناقص مقابلة)

16- ه.شلغوم العيد 3ن