افتكت لقب أفضل هداف ثم اكتشفت حملها في الشهر السادس!

افتكت لاعبة فنزويلية لقب أفضل هداف في دوري بلادها، ثم اكتشفت أنها حاملا في الشهر السادس وهو ما أصابها بصدمة كبيرة حسب التايمز.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المهاجمة ليدي أوربينا، أصبحت أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى للسيدات في فنزويلا ولم تعلم أوربينا بحملها، حينما كانت تجري بسرعة.

وتقول اللاعبة بعدما أنجبت ابنها الثاني قبل بضعة أيام إنها لم تكن تتوقع أن تتوج بلقب هداف الدوري.

وأشارت إلى أنها كانت تشعر ببعض التعب عقب كل مباراة، ومن دون أن تكترث لوصف زميلاتها لها أنها قد أصبحت مكتنزة الجسد نوعا ما.

وأضافت أنها قررت أن تجري بعض الفحوص الطبية لاحقا، لتكتشف أنها حاملا في الشهر السادس، ولتقرر بعدها التوقف عن ممارسة كرة القدم إلى أن تضع مولودها الثاني.

وأقرت أنها أصيبت بـ”صدمة كبيرة” عندما علمت، خاصة وأنها كانت تستخدم موانع للحمل وأنها لم تشعر بتوقف العادة الشهرية أو أي أعراض أخرى.

وقالت إنها شعرت بزيادة في الوزن، ولكنها اعتبرته أمرا طبيعيا، قبل أن تضحك على خطأ استنتاجاتها، وتضيف:” ستكون قصة جيدة تستحق أن تروى لطفلي ذات يوم”.

وأردفت: “لقد شارك بشكل كامل في جميع المباريات الموسم الماضي لذا ربما سيكون لاعبا جيدا أيضا”.

من جانبها أعربت لورا غوتيريز، طبيبة نادي “خيتافي فيمينينو” عن مفاجأتها مما حدث مع أوربينا.

وأوضحت: “أنا مندهشة جدا، فهذه أول مرة أرى فيها امرأة حاملا قادرة على اللعب والمنافسة وقد قاربت على الإنجاب”.

ونوهت غوتيريز إلى أن اللاعبة كانت معرضة هي والجنين لمخاطر كبيرة، لافتة أن “الأطباء ينصحون النساء الحوامل بممارسة بالمشي وبعض التمارين الخفيفة، ولكنهم بالتأكيد لا يوصون بممارسة هذه الرياضة التنافسية التي تحتاج إلى بذل جهد كبير”.