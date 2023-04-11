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الشروق العربي

افطار جماعي يجمع المسلمين بمدينة دلاس الامريكية

ياسين فضيل
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افطار جماعي يجمع المسلمين بمدينة دلاس الامريكية

نظمت الجمعية الجزائرية الامريكية لدلاس -فورث ورث- برئاسة السيدان نعيم مومن وشفيق بن قاسمية يوم السبت الفارط إفطارا جماعيا للجالية المسلمة وذلك في المركز الاسلامي في ضواحي مدينة دلاس بولاية تكساس الأمريكية .

وحرصت الجمعية على خلق اجواء رمضانية مغاربية وعربية اسلامية للاحتفال بشهر رمضان المبارك من خلال تقديم أطباق تقليدية جزائرية وعربية من شأنها التقليل من احساس الغربة في هذا الشهر الفضيل.

هذا وقد حضر عدد كبير من الصائمين من الجالية المسلمة في ولاية تكساس لهذا الافطار الجماعي وتقاسموا فرحة رمضان في جو عائلي  مميز جمع الشباب والاطفال وكبار السن من النساء والرجال   واستمتعوا بالأ جواء الرمضانية المميزة .

وتهدف  هذه المبادرة إلى تعزيز قيم التضامن والتعاون بين أفراد الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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