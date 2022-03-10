اقالة مدير خدمات باتنة بسبب حادثة “تدشين دوش”

أصدر المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ناصر غمري، قرار ” تنحية وعزل” مدير الخدمات الجامعية وسط بباتنة، بسبب تسجيل “تصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة”، حسب ما أورده، الخميس, بيان للديوان.

وأوضح ذات المصدر أنه “بعد السلوكات والتصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة، التي قام بها مدير الخدمات الجامعية وسط باتنة، أصدر المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بشكل فوري قرار تنحيته وعزله من منصبه، نتيجة لتلك المظاهر الشاذة والغريبة، والتي لا تمت بصلة إلى الخطاب الذي تتبناه السلطات العمومية في ترشيد النفقات وعقلنتها وتسخيرها وتوظيفها لخدمة المصلحة العامة وأهداف التنمية الوطنية”.

كما أبرز أن تلك “المظاهر الغريبة تخالف توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الداعية إلى تحسين حوكمة القطاع، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة لطلبتنا، ومن بينها النشاطات العلمية والثقافية والرياضية، التي يجب أن تكون نوعية وهادفة ترقى إلى الأهداف المنتظرة منها، وهي ترقية المواطنة والحس المواطني لدى طلبتنا وتعزيز روح التحصيل والمنافسة والعمل الجماعي ضمن الفريق الواحد”.

وأضاف ذات المصدر أن “ما بدر من مدير الخدمات الجامعية وسط باتنة هو مناف كذلك لكل الأخلاقيات والآداب الجامعية، التي تعهدات الأسرة الجامعية بالالتزام بها”.

وخلص البيان إلى التأكيد على “أن العقاب سيطال كل من تورطوا في هذا الفعل المشين، سواء على مستوى مديرية الخدمات الجامعية وسط ببانة أو في غيرها على المستوى الوطني”.