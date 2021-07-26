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اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وطرد جميع الصحفيين

الشروق أونلاين
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اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وطرد جميع الصحفيين

اقتحمت قوات الأمن، الاثنين، مكتب الجزيرة في تونس وطردت جميع الصحفيين المتواجدين به.

وقال لطفي حاجي، مدير المكتب “لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن”، مضيفا ان قوات الأمن التي اقتحمت المكتب عددها نحو 20 عنصرا وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة.

وأضاف المراسل “قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب”.

من جهتها، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها “تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء أمس تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.

المصدر: الجزيرة

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