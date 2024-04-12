اقتراب موعد تدشين ملعبَي الدويرة وتيزي وزو

يُنتظر أن يُدشّن الملعبان الجديدان للدويرة بِالعاصمة وولاية تيزي وزو، في المستقبل القريب.

ولا تتجاوز المدّة المُشار إليها السنة الجارية، كما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني مُؤخّرا.

وشُيّد ملعبا الدويرة وتيزي وزو بِتصميم عصري فاخر، حيث تتّسع المنشأة الأولى لِنحو 40 ألف متفرّج، وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للميدان الأخير زهاء 50 ألف مقعد.

وسيكون ملعب الدويرة (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة) معقل نادي مولودية الجزائر، فيما وُضع ميدان تيزي وزو تحت تصرّف فريق شبيبة القبائل.