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الجزائر

اقتراب نفاذ تذاكر الجوية الجزائرية الخاصة بالجالية في رمضان

عادل فداد
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اقتراب نفاذ تذاكر الجوية الجزائرية الخاصة بالجالية في رمضان

أكدت مصادر مطلعة “للشروق أونلاين” على اقتراب نفاذ تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي عرفت تخفيضا بنسبة 50 من المائة.

وأوضحت مصادرنا، بأن العملية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، خلال الفترة الممتدة من 10 مارس إلى 13 أفريل، قد عرفت اقبالا كبيرا، حيث تمّ بيع أكثر من 06 آلاف تذكرة خلال اليومين الأولين من هذه العملية.

وقد مسّت هذه العملية جميع الوجهات التجارية الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية، على غرار أوروبا وكندا، اللتين تعرفان تواجدا كبيرا للجالية الجزائرية فيها.

للتذكير فان رئيس الجمهورية كان قد التزم، في خطابه للأمة، ألقاه خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، شهر ديسمبر الماضي، بتخفيض 50 بالمائة في سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، لتمكينهم من قضاء شهر رمضان في الجزائر ولتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم.

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