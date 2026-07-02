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"بسبب طريقة تعاملها مع ​موجة الحر الشديدة في البلاد"

اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية

الشروق أونلاين
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اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية
أرشيف
تعبيرية

قدّم نواب من حزب الخضر الفرنسي يوم الخميس، اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة. بسبب طريقة تعاملها مع ​موجة الحرّ الشديدة التي تعرفها البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحزب، إنه من المتوقع أن يناقش ​هذا الاقتراح يوم 6 جويلية الجاري.

وقال المتحدث إن الاقتراح يحظى بتأييد 32 نائبا من ​الخضر، و25 من حزب فرنسا الأبية. إلى جانب ونائب واحد ⁠من الحزب الاشتراكي.

بالمقابل، أشارت رويترز إلى أنه من المستبعد نجاح ​هذه المحاولة، الرامية إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها سيباستيان لوكورنو، لافتقادها إلى الدعم الكافي.

من جهتها، صرّحت المتحدثة باسم الحكومة مود ​بريجون يوم الأربعاء بالقول:”هناك حكومة ​تدير الأزمة، وهناك قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح”.

وسجّلت ⁠فرنسا 1000 حالة وفاة على الأقل، خلال موجة الحرّ الشديدة التي تجتاح أوروبا منذ 20 جوان الماضي.

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