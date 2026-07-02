اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية
قدّم نواب من حزب الخضر الفرنسي يوم الخميس، اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة. بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحرّ الشديدة التي تعرفها البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحزب، إنه من المتوقع أن يناقش هذا الاقتراح يوم 6 جويلية الجاري.
وقال المتحدث إن الاقتراح يحظى بتأييد 32 نائبا من الخضر، و25 من حزب فرنسا الأبية. إلى جانب ونائب واحد من الحزب الاشتراكي.
بالمقابل، أشارت رويترز إلى أنه من المستبعد نجاح هذه المحاولة، الرامية إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها سيباستيان لوكورنو، لافتقادها إلى الدعم الكافي.
من جهتها، صرّحت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون يوم الأربعاء بالقول:”هناك حكومة تدير الأزمة، وهناك قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح”.
وسجّلت فرنسا 1000 حالة وفاة على الأقل، خلال موجة الحرّ الشديدة التي تجتاح أوروبا منذ 20 جوان الماضي.