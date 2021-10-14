اقتراح لجنة تحقيق برلمانية حول مشاكل الجالية الجزائرية

قدم النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي، اقتراحا يدعو فيه لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول مشاكل الجالية وصعوبات السفر.

وأوضح يعقوبي، الخميس، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه أودع، الأربعاء، اقتراح تشكيل لجنة تحقيق في قضية ذات مصلحة عامّة حول المشاكل التي تعاني منها الجالية الجزائرية في الخارج وانهيار شركات النقل الجوي.

وأضاف يعقوبي هذه المبادرة التشريعية تستلزم موافقة 20 نائبا، مشيرا إلى أنه نجح في جمع موافقة 44 نائبا برلمانيا.