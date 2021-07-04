 اقتربت من “الغليان”.. الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

أعلن مركز التنبؤات الجوية في الكويت عن وصول درجة الحرارة في اليومين الماضيين إلى 53 درجة مئوية في الظل و 70 درجة تحت الشمس مسجلة أعلى درجة على وجه الأرض.

وأضافت الأرصاد الجوية الكويتية، حسب صحيفة الرأي المحلية أن مقياس درجة الحرارة التي يتم تسجيلها والإعلان عنها هي يتم أخذها في الظل، أما بخصوص درجة الحرارة تحت أشعة الشمس فإن إدارة الأرصاد الجوية لا تستخدم هذه المقاييس ولكن يمكن قراءاتها من اجهزة السيارات وغيرها من الاجهزة الاخرى، حيث تتراوح درجة الحرارة تحت أشعة الشمس خلال اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية الأيام المقبلة، بحيث تتراوح ما بين 48 و49 درجة مئوية.