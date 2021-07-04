-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

 اقتربت من “الغليان”.. الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

الشروق أونلاين
  • 4374
  • 0
 اقتربت من “الغليان”.. الكويت تُسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

أعلن مركز التنبؤات الجوية في الكويت عن وصول درجة الحرارة في اليومين الماضيين إلى 53 درجة مئوية في الظل و 70 درجة تحت الشمس مسجلة أعلى درجة على وجه الأرض.

 وأضافت الأرصاد الجوية الكويتية، حسب صحيفة الرأي المحلية أن مقياس درجة الحرارة التي يتم تسجيلها والإعلان عنها هي يتم أخذها في الظل، أما بخصوص درجة الحرارة تحت أشعة الشمس فإن إدارة الأرصاد الجوية لا تستخدم هذه المقاييس ولكن يمكن قراءاتها من اجهزة السيارات وغيرها من الاجهزة الاخرى، حيث تتراوح درجة الحرارة تحت أشعة الشمس خلال اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية الأيام المقبلة، بحيث تتراوح ما بين 48 و49 درجة مئوية.

مقالات ذات صلة
مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

رحيل خادم القرآن وفارس العربية وعرّاب الإعلام الهادف

رحيل خادم القرآن وفارس العربية وعرّاب الإعلام الهادف

الحرب السيبرانية: الاستعداد لقيادة المعارك العسكرية في الميدان الخامس

الحرب السيبرانية: الاستعداد لقيادة المعارك العسكرية في الميدان الخامس

رئيس جمهورية ساحل العاج في مكة بدون حراسة ويفترش الأرض بين الحجيج!

رئيس جمهورية ساحل العاج في مكة بدون حراسة ويفترش الأرض بين الحجيج!

الإعلامي سليمان بخليلي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة  

الإعلامي سليمان بخليلي يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد