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“اقتربنا من اتفاق بشأن الأسرى” يقول رئيس الوزراء القطري

الشروق أونلاين
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“اقتربنا من اتفاق بشأن الأسرى” يقول رئيس الوزراء القطري
فرانس برس
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الكارثة في قطاع غزة لا تزال تتفاقم، كما ندد بازدواجية المعايير التي تمارسها الكثير من الدول تجاه ما يحدث في غزة.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الكارثة في قطاع غزة لا تزال تتفاقم، كما ندد بازدواجية المعايير التي تمارسها الكثير من الدول تجاه ما يحدث في غزة.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفي ندوة صحفية عقدها اليوم، الأحد 19 نوفمبر، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال أن “المسار طويل في المفاوضات ونقترب من الهدف.. النقاط العالقة لوجستية وليست جوهرية”، حسب ما نقلته “العربي الجديد“.

رئيس الوزراء القطري أضاف أن صفقة تبادل الأسرى “تمر بصعوبات ولكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من عودة الناس إلى منازلهم.. المهم أن نشهد تدفق المساعدات إلى غزة”.

رئيس الوزراء القطري ندد بجرائم الإحتلال في حق الغزاويين قائلا “رأينا عمليات استهداف لكل مستشفيات القطاع والمسرحيات الهزلية للاحتلال.. ما حدث في مجمع الشفاء جريمة وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي”.

كما طالب الكيان الصهيوني بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية.

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