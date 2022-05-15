اقتطاع مباشر وآلي من الحساب البريدي دون توطين بنكي

للمستفيدين من تمويلات البنك الوطني الجزائري

يمكن للمستفيدين من تمويلات البنك الوطني الجزائري دفع أقساطهم الشهرية عن طريق حساباتهم البريدية، وهذا بموجب اتفاقية وقعها البنك الوطني الجزائري وبريد الجزائر.

وأوضح البنك الوطني الجزائري في بيان له الأحد، أنه وقع مع بريد الجزائر اتفاقية في إطار توفير خدمة الاقتطاع المباشر والآلي على الحسابات الجارية البريدية، للزبائن المستفيدين من تمويلات لدى البنك الوطني الجزائري مع توفير خيار المسح.

وتسمح هذه المبادرة للزبائن الذين يحوزون حسابات جارية بريدية لدى مؤسسة بريد الجزائر والمستفيدين من تمويلات البنك الوطني الجزائري، بخصم أقساطهم الشهرية بطريقة آلية من حسابهم البريدي، وهذا بدون إلزام توطين دخلهم الشهري لدى البنك الوطني الجزائري.

وتم إمضاء هذه الاتفاقية من طرف المسؤولين الأولين لبريد الجزائر والبنك الوطني الجزائري، لؤي زيدي ومحمد لمين لبو، على التوالي، وذلك يوم الخميس، بمقر المديرية العامة لبريد الجزائر، بحضور مجموعة من الإطارات السامية لكلا المؤسستين، يضيف البيان.

ومن خلال هذا الإجراء، “تهدف كلتا المؤسستين العريقتين إلى تعزيز علاقات التعاون بينها لصالح الزبائن من خلال خدمات توفر أريحية أكبر للمواطنين وتسهيل إجراءات منح التمويلات المصرفية، وهذا تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية في هذا المجال”، يضيف البيان.