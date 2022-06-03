اقتناء تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا.. إدارة ملعب 5 جويلية تصدر توضيحا

أكدت إدارة ملعب 5 جويلية أين ستقام مباراة الجزائر- أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أن عملية بيع التذاكر ستكون الكترونيا فقط وليس عن طريق الشبابيك.

وأوضحت إدارة الملعب في منشور لها أن بيع تذاكر مبارة أوغندا سيكون فقط عبر الانترنت في حين ستكون شبابيك بيع التذاكر على مستوى الملعب مغلقة.

وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية إقتناء المناصر لأكثر من تذكرة واحدة بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة، ويكون الدفع بالبطاقات البنكية أو بالبطاقة الذهبية.

بالفيديو.. هذه هي خطوات اقتناء تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا إلكترونيا

وفي 31 ماي 2022، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن تذاكر مباراة الجزائر- أوغندا في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ستباع لأول مرة إلكترونيا عبر منصة خاصة.

هذه هي الخطوات العملية لاقتناء تذكرة اللقاء:

وحسب بيان للوزارة: تحسبا لمباراة منتخبنا الوطني ضد فريق اوغندا، هذا السبت 04 جوان 2022 على الساعة الثامنة مساءا (20سا00) بملعب 05 جويلية الأولمبي في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إجراؤها بكوت ديفوار، تعلن وزارة الشباب والرياضة ان عملية بيع كل التذاكر الخاصة بهذا اللقاء ستكون ولأول مرة مباشرة عبر المنصة الالكترونية tadkirati.mjs.gov.dz، وهذا ابتداء من نهار اليوم الاثنين 30 ماي 2022 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا (15سا00).

وأضاف: هذا الإجراء سيسمح لكل المناصرين المتواجدين عبر كامل التراب الوطني والراغبين في حضور هذه المقابلة من اقتناء التذاكر الالكترونية مباشرة عبر هذه المنصة الرقمية.

للإشارة أيضا، أن كل مناصر يرغب في اقتناء أكثر من تذكرة (العدد الذي يرغب فيه) يمكن له ذلك بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة كون كل التذاكر شخصية (يمكن الاطلاع على كيفية اقتناء التذاكر على مستوى الفيديو التوضيحي بالمنصة الرقمية).

واوضح: في الأخير، تذكر وزارة الشباب والرياضة إلزامية تقديم بطاقة التعريف الوطنية (NIM/ رقم التعريف الوطني) قبل دخول الملعب، حتى يتسنى التأكد من هوية كل مناصر.

tadkirati.mjs.gov.dz