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الجزائر

اقتناء سفينتين وكراء باخرة لتعزيز أسطول النقل البحري للمسافرين

الشروق أونلاين
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اقتناء سفينتين وكراء باخرة لتعزيز أسطول النقل البحري للمسافرين
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تدعيم أسطول النقل البحري للمسافرين

سيدعّم أسطول النقل البحري للمسافرين في الجزائر، باقتناء سفينتين جديدتين، إلى جانب كراء باخرة إضافية. حسب ما أكده المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين وحيد لكحل عياط.

وقال لكحل عياط في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، إن الصفقات المذكورة تهدف إلى تعزيز الأسطول البحري، وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات البحرية في الجزائر.

من جهة أخرى، كشف المسؤول عن إمضاء اتفاقية إطار للشروع في رقمنة المؤسسة. مشيرا إلى أن العملية ستمسّ منصة حجز التذاكر بصفة أولية.

وثمّن النواب المشاركون في جلسة الاستماع، برنامج ومخطط المؤسسة الساعي إلى تحسين مردوديتها، والشروع في عملية الرقمنة. مشدّدين في نفس الوقت، على “ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، ومسايرتها للمعايير الدولية”.

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