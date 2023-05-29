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الجزائر

اقتناء 10 طائرات.. انطلاق عملية فتح الأظرفة

الشروق أونلاين
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اقتناء 10 طائرات.. انطلاق عملية فتح الأظرفة
ح.م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، عن انطلاق عملية فتح الأظرفة من أجل اقتناء 10 طائرات عن طريق الإيجار.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه سيتم في مرحلة أولى استلام 4 طائرات في نهاية السنة الجارية، على أن يتم استلام الـ6 طائرات المتبقية في بداية سنة 2024.

وفي وقت سابق، كشف الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، تمديد آجال استلام عروض اقتناء 10 طائرات جديدة للجوية الجزائرية عن طريق الإيجار المالي.

وأعلمت الجوية الجزائرية المكتتبين المعنيين بالاستشارة الدولية المتعلقة بالإيجار المالي العملياتي لأسطول قد يصل إلى 10 طائرات، بأن آخر أجل لاستلام العروض يوم الإثنين 29 ماي 2023 قبل الساعة 12:00.

يذكر أن ّ الرئيس عبد المجيد تبون رخّص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 ماي 2022، باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.

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