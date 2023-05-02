اقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق.. الكشف عن موعد إطلاق المناقصة

سيتم في أقرب وقت اطلاق المناقصة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل شراء 6 طائرات مختصة في إخماد الحرائق.

وحسب ما كشفه المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات رشيد بن عبد الله، فإن إطلاق المناقصة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إخماد الحرائق، سيتم في أقرب وقت

وأوضح بن عبد الله خلال نزوله ضيفا، الثلاثاء، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن سعة هذه الطائرات متوسطة الحجم تبلغ 6000 لتر من المياه.

وأكد المسؤول تنصيب لجنة وطنية لحماية الغابات هذا الثلاثاء يترأسها وزير الفلاحة وكذا وزير الداخلية، حيث تتكون هذه اللجنة من 13 عضوا ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمديريات العامة .

وأشار المحافظ الرئيسي مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق إلى أن دور هذه اللجنة التي تنصب كل سنة هو دور تنسيقي واستشاري بين مختلف الهيئات لحل كل المشاكل على المستوى الوطني.

وأضاف ضيف الصباح أن 04 ملايين و 100 ألف هكتار هي المساحة الإجمالية لغابات الجزائر وأن المرسوم التنفيذي رقم 45/87 يجبر مختلف الهيئات للقيام بأعمال وقائية قبل انطلاق حملة الوقاية ومكافحة الحرائق في 01 جوان.

وبخصوص العمليات الاستباقية التي تقوم بها المديرية العامة للغابات، كشف بن عبدالله عن حفر خنادق مضادة للحرائق وفتح المسالك الغابية أو ترميمها.

وأكد المتحدث ذاته أن المديرية العامة للغابات وفرت كل الوسائل لضمان تغطية شاملة لمكافحة حرائق الغابات من خلال تنصيب مختلف اللجان الولائية والبلدية لحماية الغابات إلى جانب تخصيص نقاط المياه.

كما كشف ضيف الصباح عن توفير 80 سيارة رباعية الدفع ذات سعة من 800 إلى 1000 لتر ليصل العدد الإجمالي إلى 324 سيارة رباعية الدفع .

ليضيف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات أن كل الولايات تتوفر على رتل متنقل وكذا وجود 544 فرقة متنقلة عبر الوطن وألفين و350عون لإخماد الحرائق مع تنظيم ورشات داخل الغابات مهمتها تنقية الغابات حيث بلغ عددها 800 ورشة.